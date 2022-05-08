台灣單日新增本土個案面臨5萬大關，如今已衝上亞洲第一，本島各大縣市累計案例也都突破千人，僅有嘉義市除外，至今749人，引起不少網友好奇詢問原因。

網友在PTT八卦版PO文「嘉義市到底有多邊緣」，全台本島縣市確診人數都已經破千，唯獨嘉義市至今仍維持在三位數，表示自己在嘉義市長大，沒想過嘉義市這麼邊緣，打趣表示該不會小時候真的都是媽媽騎山豬載他們兄弟上學。

鄉民們也紛紛留言：「文化路養成的抵抗力吧」、「看來火雞肉飯能抗新冠」、「很好啊...你的親戚可能可以安全點」、「那邊不是大家都住透天厝，要群聚也很難」、「嘉義市超鄉下的」，也有人認真回答：「人口少，老化嚴重，也不是假日首選」、「連觀光客都很少去嘉義，人流少當然就不會嚴重」、「人口才20幾萬人是要多少人確診」、「嘉義人少，但醫院可不少」。

嘉義市7日新增110人確診，也是首度單日破百人，110人中包含12歲以下31例，12歲至64歲 71例，65歲以上8例，其中63例於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性，35例有症狀就醫採檢確診，7例無症狀自行快篩染疫，累計確診總數749人，是本島唯一未破千的縣市。