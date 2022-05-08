美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）7日表示，美國中央情報局未見到切實證據顯示，俄羅斯準備在烏克蘭戰爭中部署戰術核武。

伯恩斯說：「身為美國情報體系，現階段我們未見到俄羅斯打算部署或甚至可能動用戰術核武的切實證據。」

伯恩斯在金融時報（Financial Times）主辦的會議上表示：「鑑於我們已聽聞到來自俄羅斯領導階層的那種武力恫嚇，對那些可能性我們不能掉以輕心。」

他又說：「因而值此對俄羅斯攸關重大時刻，身為情報機構，我們仍極其敏銳聚焦於那些可能性。」

在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於2月24日揮軍入侵烏克蘭後不久，當局就宣布俄羅斯核武部隊處於高度戒備狀態，普丁也曾毫不掩飾地威脅暗示部署戰術核武的意願。

普丁亭先前也警告，倘若西方國家直接干預烏克蘭衝突，俄羅斯將會展開「快如閃電」報復。

觀察家表示，俄羅斯國營電視台最近幾天，一直試圖讓大眾更能接受動用核武。（譯者：劉學源）1110508