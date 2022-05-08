【愛傳媒藺奕專欄】美股暴跌，台灣每日確診人數激增，正式突破道瓊工業指數，股市和疫情雙雙跌入熊市。一直以來，我都認為指揮官陳時中的表現還是稱職的。

平時的衛福部，光長照和育兒公托兩項業務就很吃重了，全民健保制度長期積弊難改，嚴重傳染性肺炎突如蝗蟲過境，衛福部上下和部立醫院醫護人員早已兵疲馬困。

除了繁瑣的防疫行政作業，還得依照行政院下達指令啟動紓困，這裡面有多少全新標準流程細節需要建立、摸索、一改再改，來自各界抱怨電話接不完。

如何協助地方政府因地制宜也是難題，地方基層長期處於被動，更是最委屈的一群人，而媒體睜大眼睛都在看，指揮體系所面臨的，絕對是你難以想像的艱困挑戰。

尤其，最近又有六個部會悄悄升格了，跨部會的協調難度更高的每一天、每一個決定都影響著資源的分配和排擠，關乎人命，每一次都像一場刺激的豪賭。

然而，他對高登環球的護航言論，讓我難受的像豌豆公豬一樣在七層席夢思床墊上扭来扭去，我們終於看穿他背後巨大的幢幢鬼影，我真是高端敬佩他對黨的愚忠、眼見就要鞠躬盡瘁了。

二千多年前，蘇格拉底是第一個在廣場上到處找人辯論的聖哲，人類因為思辨而文明，野蠻人不是。

野蠻人只為飽腹，不擇手段圍捕獵物。

當歐美國家紛紛解除口罩禁令放寬邊境，顯然台灣才剛剛進入激烈巷戰，正在拖全球防疫的後腿，超前部署這句話實在是說得太早太滿太無知了。

台灣人民在接下來漫長的人生裡，都要眼睜睜地把自己塞進一種次要配角的身分，以臨演的心情去迎合一切的朝令夕改，納稅義務人的錢平白扔進極少數人的許願池裡，這個島嶼只會不斷邊陲化，當主角永遠是小眾金主的專屬特權。

很多專有名詞的定義一再被改寫，以前一直相信謠言止於智者，如今謠言止於智障不止於智者啊！

當我寫下這段心情，突然又收到詐騙電話了，賀！連他們都堅守崗位，和那些始終想發國難財的民進黨權貴側翼一樣努力，內心就有一種激動。

人家坐擁龐大資源，反應靈活又那麼打拼，甚至有膽指著鼻子大聲罵你，人民如此龜縮懦弱，你有甚麼好不服氣的。荒謬的真相一再上演，至暗時刻不知何時才能結束。

哎，關於疫情，指揮官你真是辛苦了，至於政治，積極維護極少數人利益的你也夠了吧。

當防疫指揮官喪失底線淪為庇蔭政權的傳聲筒，人民不分齡日夜病痛延誤就醫失去生命，我們的政府和對岸的距離，也就只差一座封城和一支千人大合唱的《自信勇敢咱的名》了。

作者為文學奬得主

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