汪小菲自從與大S（徐熙媛）離婚後，數度在微博發聲明專心擴展「麻六記」及其他事業，且張蘭曾表示在大陸疫情嚴峻期間仍照顧員工，怎料微博瘋傳他「下個月還沒辦法正常營運，可能將面臨破產危機」。他昨日（7）深夜微博發聲駁斥網路謠言「自媒體年代，造謠成本太低」。

近日微博瘋傳謠言透露汪小菲深夜開直播哭訴，表示兩個月前在北京再開三家分店，其中有兩家走高檔路線，還有一家粵菜餐廳，加起來總共投資約5500萬人民幣（約2.4億元台幣），卻因疫情肆虐，不僅上海封城隔離，其他地區也實施禁內用、只能外帶的政策，生意嚴重受到影響，但每天張開眼睛都要面臨人事費用、水電費、租金等共100萬人民幣（約台幣444萬），目前旗下的10多家連鎖餐廳都採取線上點餐，有可能會倒閉。

微博傳汪小菲直播哭訴因疫情面臨營運困難。（圖/微博）

對此，汪小菲昨7日深夜在微博寫下「但是傷害到我們的企業，同事，我們的努力。現在麻六記線上的銷售和外賣已經遠遠超過線下店的營收，我們是一個食品公司並不僅是一個線下連鎖店。我們的成功是有目共睹的，我們會更努力。明天外賣正常啊，解封後還有五家店要開業。」來澄清破產危機。

汪小菲深夜發聲明駁斥網路謠言。（圖/微博）

汪小菲接著感概「自媒體年代，造謠成本太低，維權太難。既然我們改變不了環境，就努力改變自己，調整方向。我們一定堅定做好實業，我相信我們的未來，一切都是暫時的，我們麻六記也會一直努力前行。」也讓不少支持汪小菲的人紛紛留言打氣「我想說線上的酸辣粉，小黄魚，小旺鴨，我都回購無數次。支持在這個時候在做實業的人，加油汪小菲，加油麻六記」、「：酸辣粉真的是無敵好吃」、「蘭姐跟小菲很勵志」、「加油汪總！ 成功都是留给努力做事的人，你一定行」。