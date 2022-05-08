台灣疫情相當嚴峻，昨（7日）新增確診數更首次突破4萬例，達到46377例，也造成全民瘋搶快篩試劑，民怨四起，然而總統蔡英文昨卻在臉書上傳參觀「XR Hub Taiwan」的貼文，除了被網友灌爆，質疑「疫情嚴重，竟還有心情去體驗」、「是生活在平行宇宙？」，宅神朱學恒也寫下了一篇打油詩酸爆蔡英文。

朱學恒昨深夜在臉書粉專寫下「朱門酒肉臭，快篩缺貨愁；總統元宇宙，急診搶破頭」，並附帶一張相關新聞截圖，諷刺疫情嚴重，總統蔡英文竟還有心情去體驗VR。

許多網友也湧入朱該篇貼文流言區，憤怒的寫道「已經氣到不知道要說什麼了」、「傻眼.....叫她去排隊看看」，國民黨台北市議員徐巧芯也翻出了2018年蔡英文乘坐雲豹裝甲車視察823水災該區照片，開酸「為什麼我覺得很有既視感」，同黨台中市議員陳文政則嘲諷「元宇宙裡面有快篩可以買嗎？還是有小吃店在賣快篩？」。