1984年出道的台灣女星王祖賢，小巧瓜子臉上有著精緻五官，更吸引人的是那雙勾人杏眼，且身材修長勻稱，在演出《倩女幽魂》後，爆紅成為眾人心目中的絕美女神，如今王祖賢已經55歲，雖息影多年，但逢年過節她仍透過社群跟粉絲問好，適逢母親節，昨晚(5/7)她也po近照送上15字祝福，身旁摯愛格外搶鏡。

曾經紅遍全亞洲的王祖賢，自2004年拍完電影《美麗上海》後，隨即宣布息影，這些年定居加拿大溫哥華，潛心修佛始終沒結婚，不時會被網友捕捉到日常照，先前她去吃火鍋，就因體態稍微浮腫，而被酸民嘲諷「顏值暴跌」，事實上王祖賢每每私下被拍照都有嫌棄的聲音，許多人看不下去這種歪風，紛紛表示「每個時期有不同樣貌，多發掘別人的優點，才是王道」、「人都會老！何必去叨擾人家咧 ，又不是真心的關心」。

王祖賢在母親節送上祝福，拉「摯愛」狗狗入鏡格外搶鏡。(取材自王祖賢joey wong臉書)

所幸王祖賢內心淡然無視酸言，仍為了粉絲們不時更新社群，今天適逢母親節，她提早一些，在昨天晚上於臉書po文為眾人送上祝福：「祝全天下母親母親節快樂，阿彌陀佛」，隨文更附上2張自拍照，曝光了近況。

王祖賢這回一共釋出2張照片，一張是她趁著好天氣外出，女神隨興披散招牌黑長髮，稍微拉下墨鏡露出電眼並帶著微笑自拍，看上去氣色相當不錯，另一張則是張合照，對象是「摯愛」白色馬爾濟斯犬，女神寵溺親吻愛犬，狗狗可愛的模樣格外吸睛。