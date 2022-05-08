新竹市金山街一代素有竹科新手村之稱，而一名陳姓男技術員2度在該處大街上打手槍自慰，引起路人驚慌失措，報警提告。新竹地院審結，認陳男的行為已敗壞社會善良風氣，依公然猥褻等罪，應執行拘役50天，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，陳男為技術員，今年2月9日間上午6時許，公然於新竹市東區金山東三街與金山東街口脫下褲子，朝一名路人當眾尻槍，以手不停搓揉，不僅如此，隔日相同時間，陳男又再次在大街上，脫褲搓揉生殖器官，經民眾報警處理，檢方偵結聲請簡易判決。

新竹地院法官指出，陳男在不特定之處，隨意裸露與撫摸其性器官，有供人觀覽的意圖，且陳男撫摸性器官的行為，不僅足以刺激或滿足性慾，客觀上亦足以引起普通人羞恥或厭惡感而輕害性的道德感情，已構成猥褻行為。

法官認為，陳男不懂的自重與尊重他人，公然在不特定多數人得以見聞的場合做出猥褻行為，敗壞社會風氣，考量其坦承犯行與經濟狀況等一切情狀，依公然猥褻等罪，應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。