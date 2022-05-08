近日快篩試劑爆發許多爭議，國民黨台北市議員徐巧芯連日在臉書、PTT上揭發相關內幕，內容包括羅氏快篩與高登生醫的背景等，結果她的PTT帳號竟因此被禁言，讓她只能在臉書說「謝謝這一個禮拜跟我一起追蹤綠能產業鏈的鄉民們，我會繼續加油！」

徐巧芯昨（7）日在臉書表示，從學生時期到步入政治圈、選上議員，她在PTT中發文、回文都是用自己的帳號「cherish18」，沒有找網軍側翼代發，說「PTT是一個很好的政治討論版，很多網友的看法甚至比我超前，給我很多靈感，也是我的日常精神糧食」。

近日因為爆發快篩之亂，徐巧芯除了在臉書貼文外，也在PTT八卦板同步貼出相關內容，內容從福又達、保吉生、牛耳到高登都有。徐巧芯說，除了把抓網軍當職志以外，揭露政府的金權黑暗面也是她很重要的從政目標，因此在短短一周內就連發了數篇文章，結果因為對板規不夠熟悉的關係，其中一則內容不慎違規，因此被禁止發言90天。

徐巧芯透露，雖然被禁言但還是會持續瀏覽，而因為是她自己違反板規，因此也不責怪任何人，「反正三個月以後還可以回來，就請大家等我」，並說「再一次謝謝這一個禮拜跟我一起追蹤綠能產業鏈的鄉民們，我會繼續加油！」