梅雨要來了，氣象專家吳德榮表示，梅雨季首波滯留鋒周五南下，一直影響到下周二，連5天全台有陣雨或雷雨並伴隨劇烈天氣，注意中、小尺度對流系統發展，同時周五起氣溫驟降、明顯轉涼，從周四高溫32度降到25度，驟降7度，且周六最冷，北部僅19度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周五（13日）「梅雨季」第3道鋒面南下，期末的模擬也顯示，周六至下周二（14至17日）鋒面皆在台灣附近南北徘徊，是今年梅雨季第1波「滯留鋒」。周五起至下周二受滯留鋒影響，全台各地有陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；氣溫驟降，高溫從周四（12日）的32度降到25度，明顯轉涼。

不過因理論限制，模式模擬滯留鋒大尺度型態的改變，具有參考價值；但模擬其中發展的中、小尺度對流系統的時空分布，有很大不確定性，需持續觀察。

氣象局表示，周六（14日）鋒面及東北季風影響，各地天氣轉涼，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區局部短暫陣雨或雷雨。周日至下周二（15至17日）東北季風影響，各地天氣較涼，天氣不穩定，各地降雨機率高，易有短暫陣雨或雷雨，以及有局部較大雨勢。

至於近日天氣，吳德榮指出，今、明（8、9日）受微弱鋒面影響，今日雲層結構較鬆散，局部地區有短暫陣雨，北部氣溫20至28度，中部21至31度，南部22至33度，東部20至30度，高溫微降。明日（9日）水氣增多，局部地區有陣雨或雷雨的機率，高溫再微降，低溫不變。周二、三（10、11日）鋒面遠離，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，氣溫回升。周四（12日）鋒面逐漸接近，中部以北局部陣雨或雷雨的機率，愈晚降雨機率愈高，天氣仍偏暖。