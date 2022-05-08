本土確診指數型成長，疫情指揮中心宣布調整密切接觸者匡列原則，將原本的同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域接觸者，縮減為僅限同住親友，職場及學校則採自主應變，同時也取消居家隔離者電子圍籬管制，今日起實施。另外確診個案居家照護也將原本的10+7改為7+7，《中時新聞網》整理5大QA一次看。

指揮中心調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

一、同班同學或同事確診，我還需要居家隔離嗎？

不需要。今（8）日起密切接觸者匡列對象以同住親友為原則，若學校住宿學生同寢室也比照辦理，確診個案需自主回報。另外職場及學校則是採自主應變，以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

二、今日前被匡列為密切接觸者的同學或同事，適用新制嗎？

可以，居家隔離單開立改為只針對確診個案的同住家人及室友，有特殊需求可另外申請。新制實施前被匡列，正在進行3+4居隔的同學或同事，自今日起新、舊案同步適用新制，可直接解隔。

三、今日前確診輕症或無症狀，適用7+7嗎？

不行，7+7適用對象為檢驗陽性日為5月8日的確診者，不回溯適用5月8日前檢驗陽性者，因此在今日之前確診一律維持10+7，滿10天才能自動解隔。

四、電子圍籬措施是否全面取消？

沒有，目前僅居家隔離者取消電子圍籬管制，由於居家隔離人數眾多，多數隔離書無法立即於3日內開立，因此取消3+4居隔者的電子圍籬，確診個案及居家檢疫對象，仍維持電子圍籬。

五、居家隔離期間快篩陽性，該怎麼辦？

須待在家中不可外出，並透過「健康益友App」或直接連繫轄區衛生局，接受安排進行遠距醫療或視訊方式，由醫師確診快篩結果後進行評估病通報，由地方政府衛生局將依收治分流原則，通知個案住在家或到指定處所進行居家照護，或採隔離治療。如果對檢驗結果有疑義，也可聯絡衛生單位安排PCR採檢。