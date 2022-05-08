故事發生在2009年的日本島根縣濱田市，主持人戴立綱說，一位名叫平岡都的19歲女大生在一次深夜下班失蹤。一個多星期後發現她遇害。經推斷這是一起隨機作案，破案難度很大，經過多年偵查還是沒能找出兇手。直到7年後，警方有了一個驚人的發現。

戴立綱描述，有豐富觀光資源、人煙稀少的仙境，2009年10月底發生了一樁分屍案，2009年10月26日，島根縣濱田市，天氣微涼但不算寒冷，一名年僅19歲就讀島根縣立大學一年級的女孩平岡都，於晚上9點結束打工後，準備出發回宿舍；但轉念一想，平常與自己一同步行離開的同事，最近剛離職，而回宿舍的路線，道路狹小且荒涼、路燈非常少，讓人走著就頭皮發麻，心生恐懼。如果孤身一人走在這樣的路上，實在很危險，又回想起前陣子跟母親保證過，她會自己注意安全，平岡都決定稍微繞個遠路，走一條相對安全的路線。 於是平岡都順手帶上店內的一袋垃圾，推開店門，決定先走到濱田市區的車站，再搭巴士回學校。然而從此之後，平岡都宛若人間蒸發，音訊全無。

島根縣警方展開了搜索調查工作，直到11月6日，有人在臥龍山發現了一顆女性頭顱，那正是失蹤多日的女學生。 但是，兇手是誰呢？警方一直沒有找到，而且毫無頭緒。 一直到了2016年，也就是7年之後，這起殺人碎屍案才終於水落石出。 兇手叫矢野富榮，有犯罪前科，曾經因持刀威脅性侵女性，坐過三年牢。 2009年10月26日晚上，矢野富榮綁架了平岡，並在自家浴室將其殺死，然後一直放在家裡。過了10天後，矢野富榮才用菜刀將屍體肢解分屍，並於11月6日駕車到臥龍山頂拋屍。

就在矢野富榮拋屍後兩天，也就是2009年11月8日，在島根縣往山口縣的高速公路上發生了一起交通事故，一輛轎車因不明原因起火，駕駛員瞬間被熊熊烈火吞噬，死者就是矢野富榮！被害人被殘忍虐殺，加上犯人離奇死亡，這些種種使得日本的網路上開始出現許多傳言，有人說兇手是被女大生的怨靈報復，甚至有人指出新聞報導該事件時，有聽到疑似女子哀嚎的聲音，這些離奇事件無疑使「島根女大學生命案」更添靈異色彩。