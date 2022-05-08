This Bucks-Celtics ending was WILD 🤯 pic.twitter.com/pOFB8nwScu — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2022

公鹿「字母哥」阿提托康波8日貢獻42分、12籃板及8助攻，其中包含最後44.3秒的超前上籃，加上塞爾提克前鋒荷福德槍響同時的追平補籃命中被吹不算，上季總冠軍公鹿驚險以103比101氣走塞爾提克，辛苦拿下東區準決賽第2勝(1敗)，雙方G4在10日舉行。

只是這場比賽公鹿地主贏得有夠戲劇性，因為末節一度落後13分的塞爾提克，竟然發揮超強韌性，打到最後1分49秒靠著傑倫布朗兩罰俱中，取得100比99首次超前，可是公鹿先靠阿提托康波放進超前球，接著哈勒戴最後11.2秒再次投進保險分，公鹿3分領先。

沒想到接下來塞爾提克仍沒放棄，史馬特最後4.6秒站上罰球線，第一罰穩穩命中，接著第二罰故意不進，史馬特飛身補籃沒進，接著換成羅伯特威廉斯補籃也沒進，荷福德雖幫塞爾提克搶到進攻籃板補進，可惜隨後裁判重看慢動作，確定這個補籃不算，因為比賽結束紅燈早已亮起。

公鹿除了阿提托康波，哈勒戴也拿25分、7籃板及3助攻，布魯克羅培茲13分、10籃板，康納頓11分、8籃板；塞爾提克以傑倫布朗27分最高，荷福德22分、16籃板，懷特14分，可惜塔圖陷入空前低潮，全場投19中4，含三分球投6中0，僅拿10分，也讓塞爾提克反撲無效。