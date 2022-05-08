本劇知名女演員李燕，日前於4月19日PCR檢測出現陽性確診反應後，她便配合政府的防疫政策停止工作、進行隔離，她在隔離期間也經常透過社群媒體向粉絲們報平安，休養多日後她也順利的康復出關，不過已開始恢復工作的她，近日再度PO文公開自己「染疫後的後遺症」，似乎跟外界謠傳的不太一樣，因此引起熱烈討論。

李燕在5月初宣布康復出關後，目前已回到工作崗位繼續拍戲，但她仍不忘在臉書粉絲團上發文與粉絲分享近況，而在5日的貼文中，只見她在深夜裡穿著一件藍色牛仔襯衫，打扮相當輕鬆的在公園裡散步，並發文「人家說的後遺症….是作息超正常，每天早上五點起床、晚上9點還跑去運動嗎」，因為她完全沒有出現腦霧焦慮、失眠等大多數確診者的後遺症，生活作息反而變得更加健康。

李燕也在貼文中解釋，自己雖經歷過確診新冠肺炎又康復的過程，因此收到不少民眾的私訓詢問「什麼資格才能做PCR、要隔離幾天、發燒怎麽辦、清冠一號有效嗎、匡列怎麽辦、燒幾天會退燒、體溫到多少、小孩確診怎麽辦」，但她認為自己知道的有限，因此還是建議大家，有任何問題都要依循醫療管道（1922或衛生局、醫院）才是最正確的解答，也提醒大家只要有症狀就自行做快篩，陽性再去醫院驗PCR，家裡也要先準備感冒藥並以安定的心來面對這場疫情。