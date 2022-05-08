八點檔女神韓瑜在3月拍完《天之驕女》後就暫時休息，偶爾才會更新社群網站，距離韓瑜上一篇發文已是一個月前，許久不見的韓瑜近日終於曬出近照，她肌膚白皙、五官俏麗，42歲依舊擁有絕美顏值，驚人狀態相當不科學，網友也紛紛喊：「還以為是王祖賢」。

韓瑜擁有一張高顏值和精湛演技，演過多部電視劇的韓瑜，還被票選為八點檔女神第一名，隨著韓瑜在3月拍完《天之驕女》後就暫時休息，偶爾才會更新社群網站，距離韓瑜上一篇發文已是一個月前，許久不見的韓瑜近日終於曬出近照，只見她放下一頭長髮，還隱約露出香肩，韓瑜對著鏡頭露出甜美笑容，她肌膚白皙、五官俏麗，42歲依舊擁有絕美顏值，儘管韓瑜頭上有幾根白髮，但仍無損她的仙氣美貌，極佳狀態依舊相當不科學。

韓瑜還在IG幽默寫下：「嗯～稍微浮出水面」，網友則被她的美照給看傻，紛紛直呼：「我還以為是王祖賢呢！」、「女神妳消失太久了：太美了」、「小瑜女神真的美呆了啦」、「猛一看我也以為王祖賢」，留言滿是好評。

韓瑜日前為戲都以美艷造型亮相，不過保養有術的她，其實是美魔女一枚，韓瑜日前就曾大方公開素顏，胭脂未施的韓瑜和上妝時的模樣差別不太，看起來甚至還更年輕，白裡透紅的好肌膚令人驚嘆，完全看不出她是42歲的熟女。