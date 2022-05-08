曾出演《波城杏話》、《錯締良緣》（或譯《布里奇特愛伯尼》）、《星艦迷航記》等多部作品的美國男星大衛伯尼(David Birney)，驚傳已於上月29日，於加利弗尼亞自宅逝世，因阿茲海默症不幸離世，享壽83歲。消息一出驚動各界，大衛伯尼家屬已證實此事，令人難過不捨。

綜合多家外媒報導，大衛伯尼是美國國寶級演員，活躍於電視圈已達40年有餘， 1964年於電視劇《愛情多麼美好》起皆扮演小角色，直到1972年才在情境喜劇《錯締良緣》終於擔綱男主角，因這部戲讓他知名度大開，創造驚人高收視，還因戲結緣同為主演的巴克斯特，育有3個孩子，直到1989年離婚才恢復單身。

David Birney, actor on St. Elsewhere and guest on Star Trek: Deep Space Nine, has passed away at 83 https://t.co/v9mJGVxK2p — Daily Star Trek News (@DailyTrekNews) May 6, 2022

因出演《錯締良緣》一劇，飾演一名猶太計程車司機，在作品中和由前妻巴克斯特，所出演的天主教老師交往，受到當地民眾熱烈歡迎，儘管如此有猶太宗教團體譴責，男女主演分別代表不同宗教，被批評為是在嘲笑猶太教義，導致《錯》劇播出24集便被迫中止播放了，不過大衛伯尼也已奠下演藝圈發展基礎，1982年在電視劇《波城杏話》扮演塞繆爾斯博士一角，又讓他再創表演生涯巔峰；《星艦迷航記》中飾演 24 世紀羅慕倫帝國的一名羅慕倫參議員。

除了活躍於電視圈，大衛伯尼亦在劇場界耕耘，在他的表演工作中，於美國各地出演多部戲劇作品。當初他離開《波城杏話》作品裡，便是為了要到百老匯參與演出，又以1969年《吝嗇鬼》作為劇場出道作，還扮演多部莎士比亞經典角色，譬如哈姆雷特、羅密歐和麥可白等，皆都是由他來詮釋扮演。