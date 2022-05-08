5月9日是二戰時俄國擊敗納粹的「勝利日」，各國關切俄羅斯總統普丁是否會動用核武？前副總統呂秀蓮今天表示，今年元月9日聯合國安理會五個常任理事國曾發表聯合聲明，要共同避免核武國家間爆發戰爭，她呼籲，任何一國如有違反，安理會應予除籍。

呂秀蓮今天在臉書表示，2018年元月，韓國平昌主辦冬季奧運，南韓邀請北韓選手參賽，而使2017年原本劍拔弩張的朝鮮半島頓時化干戈為玉帛。不只南北韓元首很快會談，尤其川普與北韓領導人金正恩這一對老少政治冤家恩仇盡泯，寫下和平橄欖枝的傳奇。

她說，反諷的是，4年之後北京主辦的冬奧甫閉幕，俄國立即出兵烏克蘭，公然踐踏奧運基本精神：和平！普丁還以參加冬奧之名，與大陸領導人習近平簽下多項合作協議，並宣稱「中俄合作無上限」。

呂秀蓮指出，俄國此次入侵烏克蘭的對外理由是：「美國和北約違背承諾，不斷東擴，拒不執行新明斯克協議，違反聯合國安理會決議。」按烏俄兩國本屬「遠親近鄰」，蘇聯解體後，烏克蘭放棄境內核武器，交換條件是安理會核武大國美俄英法中應保障烏克蘭的國家安全。

烏克蘭則主張，2018年烏國憲法法院及國會均以絕對多數通過增列「參加北約及歐盟為烏國首要戰略」，彰顯其民族定位與國家發展，這是國家主權的行使，應受所有文明國家尊重。

她說，開戰之初，美國宣布不派兵，近日改採反攻戰略，開始轟炸俄國境內，意在逼迫普丁下台，削弱俄國國防。美國因勢利導，利用烏克蘭上演一場赤裸裸的代理人戰爭，事態明顯。

呂秀蓮指出，眾所周知，習近平與普丁早就稱兄道弟，而中國是烏克蘭的第一大貿易國，烏國的軍工產品及小麥糧食大量輸進中國，更是中國一帶一路的關口。至於中國與歐盟2021年貿易總額高達8281億美元。俄烏戰爭，中國角色自然舉足輕重。

她說，開戰當天，中國外交部立即宣布「四個無上限」，世人因此認定今日俄國入侵烏克蘭，有中國撐腰；明日中國武統台灣，俄羅斯也會當靠山。迄今中國既未譴責，也未制裁俄國入侵行為，還表示「理解」俄方立場，因此只提供500萬人民幣的物資給烏克蘭作人道援助，引起烏克蘭強烈反彈。

直到3月18日，美中雙方元首視訊會議，習近平才改口宣稱：「我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界和平與安寧作出努力。」

大陸外長王毅也表示，「中國不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事。」「應透過平等對話，真正建立均衡有效，可持續性的歐洲安全機制。」「希望國際支持俄烏認真談判，要談出停火，談出止戰與和平！」

呂秀蓮質疑，5月9日是二戰時俄國擊敗納粹的「勝利日」，俄國外長已宣布「不會結束對烏軍事行動，也不尋求烏國政權更迭。」國際擔心的是，普丁會正式宣戰嗎？會動用核武器嗎？

她說，今年元月9日聯合國安理會五個常任理事國曾發表聯合聲明：「核戰爭打不贏，也打不得。共同避免核武國家間爆發戰爭，減少戰略風險，這是五國的首要責任。」呼籲任何一國如有違反，安理會應予除籍，才能維護世界和平。