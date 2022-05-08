每年5月家長忙著帶考生奔波在申請大學的路上，往年常傳出考生請人代筆或套用模版資料，今年是108年課綱首次納入學習歷程甄試，大學端認為，華麗的資料經不起口試驗證，真實性才是更重要。

現行大學升學管道中，名額占比最高的就是申請入學，也是考生的兵家必爭之地，申請入學有第1階段學測成績篩選和第2階段甄試，甄試又包括書審、口試（或面試、筆試、實作）。

坊間升學輔導業者針對醫學系、電機系等熱門校系推出各種套裝方案，從代筆或輔導製作備審資料到模擬口試等，費用從數千元到動輒破萬元，家長為了讓孩子在甄試取得好成績並如願進入理想校系，只能咬牙買單，這也讓申請入學經常被詬病為「多錢入學」。

因應111學年度大學申請入學管道首度正式納入學習歷程，更有腦筋動得快的業者提供一條龍服務，幫助學生打造高中3年的學習歷程，從學術競賽、證照、課外活動到備審資料和口試輔導，要價可能達數萬元，部分家長在面對新制的焦慮下，也只能乖乖掏出荷包。

教育部推動大學招生專業化計畫，希望精進選才機制，大學招生委員會聯合會也公布申請入學備審資料審查的「3重2不」原則，希望破解學生和家長的迷思，讓招生選才回歸初衷。

「3重2不」原則包括「重視基本素養展現的核心能力」、「重視校內的學習活動」、「重視資料真實性及學生自主準備」、「不是學系列的所有項次都要具備，大學重視多面向參採」、「不以量取勝，重視學習過程反思」。

台灣大學招生辦公室主任陳林祈表示，招生選才應回歸教育與學術價值基本面向，台大在申請入學甄試選才上，除了提醒各系注重「3重2不」原則，因應111學年度申請入學首度將學習歷程檔案納入審查資料，台大也請各系公告「書面資料準備指引」，提供考生參考。

「台大選才不會因學習歷程檔案而有不同」，陳林祈提到，今年首度採用學習歷程，學生難免因為焦慮而想尋求協助，學習如何整理和呈現學習歷程檔案也無可厚非。

但是考生如果採用補習班的模版範本，或是請人製作精美的學習歷程檔案，陳林祈提醒，這種作法絕對沒有用且有作弊風險。

陳林祈指出，大學教授在書審上都很有經驗，模版資料一看就知道且信效度很低，教授透過口試驗證，很容易分辨真假；各系審查時多看重修課記錄和加深加廣課程選修等，參加科展、社團、校外競賽等都是其次，希望學生不要本末倒置，強化學科能力才是主要關鍵。

在申請入學管道上傳學習歷程檔案時，陳林祈也建議，學生不要留白或什麼都不做，輕易放棄上傳資料和展現自己的機會，但也不需要太勉強，畢竟學習歷程檔案僅占書審一部分，不需過度投入，影響到高中正常學習與生活。

元智大學教務長謝建興表示，大學選才除了看高中在學成績、加深加廣選修課程外，也希望學生能依照自己興趣去參加一些活動或競賽，展現對該學系專業的興趣，如果學習動機強烈，入學後也會有更好的表現。

「進大學後自主學習是很重要的」，謝建興提到，教科書的內容很難1學期全部教完，當老師教完重點後，學生必須具備基礎知識且要能自主學習，才能進一步去應用，透過書審和口試，就可看出學生是否具備自主學習的特性。

謝建興舉例，教授看審查資料就像看論文，可透過內容評定質跟量，學生在書審資料提到做過什麼，但凡教師有一點懷疑，就會透過口試驗證。

他說，如果找人代筆、牛頭不對馬嘴，很容易被識破，即使是分組報告，每個人負責什麼內容、做多少程度、原創性如何，都可透過口試釐清，資料過於華麗並不見得是加分。（編輯：陳清芳）1110508