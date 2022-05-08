5月梅雨季到來，氣象達人彭啟明表示，周四、五開始接近的鋒面雲系，是個大尺度系統，包含高壓、西南風、東北風，3大勢力卡在一起，可能形成典型的梅雨鋒面，造成極端天氣，出現致災性的降雨，提醒周五至周日的天氣會有很高不確定性，須持續關注。

彭啟明在臉書表示，周四、五（12、13日）開始接近的鋒面雲系，是一個很特殊的天氣現象，幾個大尺度系統，包含高壓、西南風、東北風，3個勢力卡在一起，可能在台灣附近形成典型的梅雨滯留鋒面，常常造成極端的天氣事件，提醒大家注意、提高警覺。

彭啟明表示，目前預測周五至周日（13至15日）的天氣會有很高不確定性，可能會有中小尺度的對流系統發展，但仍有變動程度，所以可能要到鋒面接近的時候，才知道雨勢、時間點及範圍，請大家保持關注。若發展後成為典型的梅雨鋒面，就可能出現致災性的降雨，這幾天就要做好準備。

近日天氣部分，彭啟明表示，今天母親節華南雲系東移，水氣增多，天氣略不穩定，但也不是整天都下雨，氣溫22至26度。明天（9日）一樣天氣不穩定，周二至周四（10至12日）轉為穩定的偏南風，山區容易有午後陣雨，溫度回升至32度。