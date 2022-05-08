台北論壇基金會執行長、前台灣國安會副秘書長楊永明。（資料照片）

關於芬蘭是否加入北約議題，台北論壇基金會執行長、前國安會副秘書長楊永明表示，若芬蘭決定加入北約，勢必將成為西方反俄的新堡壘，等於把自己捲入了西方與俄羅斯的第一線，俄羅斯一定會有動作。

楊永明接受《中評社》訪問時指出，如果烏克蘭能夠「芬蘭化」，就是學習二次大戰後芬蘭的中立政策就可以避免戰爭，結果沒想到芬蘭反而決定「烏克蘭」，其實這的確會讓歐洲的安全情勢變得更為複雜。

楊永明表示，正如芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）認為的，俄烏戰爭發生的因素，除了普丁的個人決策外，原因之一也是西方把烏克蘭作為反俄的堡壘。現在芬蘭如果加入北約，以芬蘭與俄羅斯邊境長達1300公里，芬蘭可能成為抗俄的另一個堡壘。

楊永明表示，過去芬蘭因為中立化政策，維持其自身安全、經濟發展、社會福利，成為非常讓人欽羨的國家。如果加入北約後，因其自身地緣位置，俄羅斯一定會有所動作，不論是軍事部署、軍事演習還是制裁行為，這都會使得芬蘭遇到更加複雜的安全環境。