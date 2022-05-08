酒後不開車為常識，而在大陸安徽省有一名女子與朋友飲酒後開車上路，半路才意識到自己酒駕，遂自行報警向警察，檢舉自己酒駕，便在原地等候警方到場。

綜合陸媒報導，事情發生於安徽省固鎮縣，王姓女子日前與朋友聚餐喝酒，返家後因故與丈夫發生嚴重口角，王女情緒激動之下，開車出門緩和情緒，駕車中途才想起自己幾小時前曾飲酒，遂報警檢舉自己酒駕。

警方接獲民眾自我舉報酒駕感到一頭霧水，到場後發現王女待在車內未移動，經實施酒精檢測後，其數值果真超標，遂將其帶回偵辦。

消息見光媒體後，引起網路熱議，有網友調侃女子檢舉自己簡直是報復老公，「喝得真的有點多」、「把家醜外揚，為了給自己丈夫增加壓力，也是什麼招都用上了」，但也有網友讚許王女勇於認錯，不逃避責任的行為，「這自我反省能力極強」、「還挺有安全意識的」。

實際上，也有律師指出，女駕駛的行為符合自首，若在駕車過程中沒發生事故，但為了防止公共危害檢舉自己，一般來說應當可免除刑事責任，但仍可考慮治安處罰。

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