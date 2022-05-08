南韓知名演員金宣虎，去年遭到前女友在知名論壇上以「毀滅式爆料文」，指控他始亂終棄、要求女方墮胎、打砲不戴套等醜聞後，嚴重損害他在螢光幕前陽光、健康的大男孩形象，也使他演藝事業幾乎全毀，只能暫時淡出演藝圈，直到後來韓媒出面公開女方一連串誇張的行徑後，輿論才逐漸反轉。而昨日金宣虎也在神隱7個月後首度公開發文，讓粉絲們感動不已。

金宣虎於2021年因在《海岸村恰恰恰》中，飾演帥氣暖男「洪班長」而再度打開知名度，粉絲遍及全亞洲，但就在他事業飛升之際，卻在《海岸村》播出最後一集時，遭到前女友在知名論壇上爆料遭他騙砲懷孕、甚至被要求墮胎，讓金宣虎形象全毀，手中的電影、節目、代言也一一丟失，即使事後他發出道歉聲明，女方也接受了，仍挽回不了失去的人氣與形象。不過，韓媒後來也挖出女方曾在交往期間劈腿、拿金宣虎的卡狂買奢侈品，以及是女方自己要求墮胎等誇張行徑，眾人才逐漸明白金宣虎是受害者。

但即使如此，金宣虎依然選擇低調、不再更新社群媒體，專心投入電影《悲傷熱帶》的拍攝，直到8日晚間他才再度PO文表示「因為我的不足，讓大家度過一段辛苦的時光，十分抱歉，今年生日也很感謝大家的祝福，傳遞給我的心意我會銘記在心，也會努力成為能夠報答大家的演員」語氣中充分展現出謙遜與感謝，讓很多粉絲感動到紛紛留言「哥哥終於回來了」、「我們都很愛你也會一直等你」、「期待歐巴的新電影」、「趕快回來吧」，短短一天就吸引超過150萬人按讚。

事實上，金宣虎自從捲入墮胎疑雲後，除了失去代言，也遭到電視節目《兩天一夜》換角，原本談好的電影角色也被一一撤換，原本《悲傷熱帶》的電影製作團隊也打算換角，但由於找不到時間與演技都適合的演員，因此還是由金宣虎繼續演出，也讓他有了翻身的機會，在泰國拍攝時受到大批粉絲的歡迎。