台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，確診數持續飆升，政府的防疫措施卻是一團亂，民眾必須排數小時的隊購買快篩，讓中廣董事長、資深媒體人趙少康看不下去，晚間發文細數蔡政府自疫情爆發以來的弊端，怒轟蔡政府「對疫情束手無策，因為它自大又無能」。

趙少康昨（7日）晚間在臉書發文砲轟蔡政府，他直言，台灣在防疫物資上要什麼沒什麼，「前年要口罩沒有口罩，去年要疫苗沒有疫苗，今年要快篩沒有快篩，確診暴增、醫護工作負荷和心理壓力瀕臨崩潰，要輕症隔離區沒有隔離區，馬上就會要病床沒有病床，要藥品沒有藥品」。

趙少康也砲轟，在各國疫情逐漸趨緩台灣卻開始上升，就是因為蔡政府自我感覺良好，沒有未雨綢繆，導致防疫物資捉襟見肘，防疫政策一變再變，他指出美國、新加坡皆有提供免費醫療用品，然而在台灣，政府卻說自主管理，「意思就是政府不管你，你自己想辦法，自求多福！」

趙少康舉出許多國家的領導人皆帶頭防治疫情，然而台灣卻「只有像政治觀察員般的總統、暴虎馮河擅改防疫政策的行政院長和一心想選市長的防疫指揮官」，他也感嘆「這樣一個自大又無能的政府，竟然還有人支持，真是讓人說不出是什麼道理」。