NBA聯盟官方8日宣布，因為七六人沒有準確且及時地，在東區準決賽G3賽前上報當家中鋒恩比德的出賽狀態，這已經違反聯盟傷痛報告規則，所以處罰七六人5萬美元，也就是大約台幣148萬元的罰款，不過相信七六人應該相當願意支付這筆罰款。

恩比德因為季後賽首輪G6遭到暴龍前鋒席亞卡肘擊，造成右眼眶骨折與輕微腦震盪，讓他缺席次輪前兩場比賽，之後七六人總教練瑞弗斯公開表示自己不知道恩比德G3能否出賽，甚至七六人在G3前一天的傷痛報告仍把恩比德列在無法上場。

只是不少媒體都搶先爆料，恩比德很有機會在G3宣告傷癒歸隊，結果他真的戴上黑色面具先發登場，也幫七六人在自家主場以99比79痛宰熱火，總算拿下東區準決賽首勝，季後賽本來就是爾虞我詐的一場戰爭，七六人會這樣保密到家也屬當然。

可惜聯盟規定就是聯盟規定，七六人還是必須繳交這次5萬美元的罰款，但他們勢必付得心甘情願，七六人並非是今年季後賽首次這樣遭到罰款的球隊，先前在季後賽首輪，太陽同樣在G6賽前沒有及時公布戴文布克狀態，遭到聯盟罰款25000美元，但為何七六人這次罰款是太陽的兩倍，恐怕只有聯盟才知道了。