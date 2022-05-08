脫俗計定雙智出，暗夜殺機玉龍蹤，神荒子截道攔殺，驚見龍鳳同出！劍掌聯手，掌扇翩搖，三大智者首度交會，卻是不逞智鬥，盡以力爭，六龍抗六闇，交擊寰宇驚爆，乾坤震盪，隨即，玉龍、談無慾再運絕式，合招之威，勢欲一擊成擒！

古峰奇謀啟異陣，七竅殊光映天際，浣香草堂外，赤芒滔天，瑠璃王爵心懸至友安危，冷不防遭遇銀鉤蠆尾攻擊，隨之無名小卒急衝攻出，急忙應掌的瑠璃，驚異對手能為非凡之刻，同時疑問眼前來者身分，為何讓自己產生熟悉之感？

月下花林阻芳影，青玉攔截不留命，沐吟霜為救原罪，急返古域，卻逢諭侯擋關，心知對手威能，沐吟霜豁命以對，銀針急取瞬間，卻是徒勞無功，青玉鏡立展殊界絕藝，強勢索命！深夜山村乍現緋華沖天，逼退眾人的青玉鏡，隨真力催動，體內異念擴散，在場眾人忽感慾念狂熾，異念攻心，青玉鏡情緒亦起波動，心神恍惚間，詫眼驚見那道魂牽夢縈的身影，緩步而至！欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂兵烽決之玄象裂變》第13章：非命七竅，傾勢風雲。《霹靂兵烽決之玄象裂變》第14章：亂局縱橫。