本土新冠肺炎疫情持續升溫，昨（7）日本土+境外確診數飆至46536例，為全球第2高，國民黨台北市議員羅智強質疑，當全世界在受苦時，台灣除了造神之外還是造神，什麼教訓都沒學到，到如今疫情守不住，「這就是蔡英文和陳時中的『超前』部署？」

羅智強今日在臉書表示，近日民眾的生活就算用「水深火熱」來形容也不為過。他透露，每日都會接到海量陳情，看了非常不捨，但他也和民眾一樣充滿無奈，如先前他生病時也跟大家一樣買不到快篩，說「身體極度不舒服，心裡又擔心確診，那種身心煎熬的心情就是現在很多民眾的寫照」。

羅智強指出，對於人民的痛苦，蔡政府的高官們顯然無感，防疫雖然佛系，但讓綠友友們發國難財卻是「神鬼莫及」，所以才會有200萬小吃店標十幾億的政府標案的「神鬼傳奇」。

羅智強怒批，如今全球疫情在降溫，台灣的新增確診數卻飆到全世界第二名，外媒更警告台灣正面臨「垂直彈道般的可怕感染軌跡，恐在今年夏天造成前所未有的死亡率」，且依照政府的估算每日確診數還會急劇上升，「那麼台灣變成『全球第一名』大概也就是這一兩天內的事情了」。

羅智強表示，這個政府幾乎已經放生了台灣人民，無助的人民們也只能無奈的嘆一句「天佑台灣」，並說在疫情守不住地現在，才突然發現衛福部長、指揮中心指揮官陳時中不是神而是佛，「這二年蔡政府採取的是『四不夠』佛系防疫，快篩不夠、藥物不夠、PCR不夠、病床不夠」。