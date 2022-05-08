世界衛生組織（WHO）今天在烏克蘭首都基輔表示，已把俄羅斯對烏克蘭衛生設施的攻擊事件記載下來，為俄國可能犯下的戰爭罪蒐集證據以供調查。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）陪同世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）造訪烏克蘭，萊恩在記者會上表示，戰爭時避免攻擊衛生設施是作戰方明確的責任，世衛卻記載到200起烏克蘭醫院和診所遇襲事件。

萊恩表示：「蓄意針對衛生設施攻擊違反國際人道法…我們持續記載並目睹這些攻擊事件…我們信任聯合國體系與國際刑事法院（International Criminal Court）等將進行必要調查，以了解背後的犯罪意圖。」

俄羅斯否認烏克蘭與西方國家關於戰爭罪的指控，也否認在戰爭中鎖定平民。

萊恩表示，200起事件並非烏克蘭醫療設施遭攻擊的總數，只是世衛證實有發生的事件。烏克蘭曾表示，俄羅斯2月24日攻擊烏國以來，發生約400起類似事件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）5日表示，俄軍摧毀或破壞烏克蘭近400座醫療院所。

譚德塞在記者會上也提到：「我要對烏克蘭所有人說：世衛站在你們這邊…我們繼續呼籲俄羅斯聯邦停止這場戰爭。」

路透社5日取得的文件顯示，世衛成員國將在10日討論是否關閉莫斯科區域辦公室的決議案，但這份草案並未要求更嚴厲的制裁，例如暫停俄羅斯在世衛組織執行委員會的席次與其投票權等。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110508