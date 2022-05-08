隨著新冠疫情的變化，不少人開始居家上班上課，適逢春暖花開的季節，將戶外綠意引進室內，養植栽不失為一個療癒身心的方法，種得好不但能美化環境，提升設計品味，還能淨化空氣。讓我們來看看熱門的室內植栽有哪些吧~~

#虎尾蘭(聲量 858)

很多明星最愛的植栽，在IG上同樣火紅，外型俐落簡潔好照顧，耐乾耐陰，是公認的空氣清道夫，根據良醫健康網報導，可以吸收甲醛、苯等有害氣體。半個月給水一次就可以活得很好。

#黃金葛(聲量 343)

黃金葛是每個人都認識的辦公室好朋友，因為非常好養，相當適合新手。黃金葛喜歡溫暖的環境，在室內光線明亮的地方會長得很漂亮。

#龜背芋(聲量 319)

近年來龜背芋也很受歡迎，同樣也常出現在IG美照，明星、網紅還有熱門民宿，龜背芋總是重要的陪襯物品。一擺上龜背芋，空間頓時就有南洋風的感覺。偶像劇男神李國毅，家中也種了大型的龜背芋。

#蔓綠絨(聲量 193)

是一種很常見的觀葉植物，屬於天南星科，有上百的品種可以選擇，像是羽裂蔓綠絨、天使蔓綠絨、常綠藤蔓綠絨等等族繁不及備載。成為網紅植物後，有些品種要上千元才能買到。喜歡溫暖、溼潤的半陰環境。

#琴葉榕(聲量 127)

也是室內設計雜誌、IG上常見的植栽，小提琴型大葉子和垂直向上的樹幹很有特色，家中喜歡擺放大型植物的話是個好選擇。喜歡溫暖潮濕，非常討厭冷風，開冷氣時候不要對著風口。

除了觀葉植物 做到這幾點也能春意盎然

信義居家表示若這些美麗的綠色植栽和觀葉植物擺放在陽台，可舖上海島型木地板，放置戶外家具，就很有春天的悠閒氛圍。

若是家中沒有太多空間可以放置植栽，可以透過提高室內照明亮度、改變油漆配色、添購鄉村風的家具、草綠色小花的壁紙等等，或者花點巧思善用布置軟裝讓家中充滿春天氣息，例如使用棉麻材質的床包、布料，小碎花的餐巾、布沙發等，更換窗簾、抱枕、床包等小變化，輕鬆也能達到春意盎然的療癒效果。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年04月25日至2022年04月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。