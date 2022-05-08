蘇格蘭一名24歲護理師發現自己突然平衡感變差，做起事來也有些笨手笨腳，之後甚至出現視力下降、複視等狀況，脾氣也變得暴躁，還很容易受傷，就醫檢查才驚覺，原來她罹患了腦瘤，所幸經過手術和化療後，這名護理師目前已經恢復健康。

Scots nurse has brain tumour removed after 'feeling unwell during hospital nightshift'https://t.co/qyXXK0fJce — The Daily Record (@Daily_Record) May 5, 2022

根據《每日紀事報》報導，24歲護理師芬恩（Fern Cameron）在尼威爾醫院（Ninewells Hospital）腫瘤科工作，2020年12月她第一次感覺到身體不對勁，不但平衡感變差，在工作中也有些笨手笨腳，她卻對此不以為意，然而接下來芬恩的視力每況愈下，甚至出現複視（Double Vision），也就是將一個物體看成兩個，她的媽媽還發現芬恩變得脾氣暴躁，而且很容易受傷。

2021年1月，芬恩接受核磁共振檢查，才驚覺自己的腦袋裡長了一顆腫瘤，並且已經壓迫到腦幹，醫師緊急替她進行手術，將這顆腦瘤切除。直到同年10月，芬恩被宣告擺脫病魔，無需再接受化療，而她休養5個月後，於今年4月重返原本的護理師崗位。

除此之外，恢復健康的芬恩決定和姊姊一起接受馬拉松挑戰，藉此為腦瘤研究籌措資金，芬恩透露自己只是「想要做一些積極的事情」，因為她發現人們對腦瘤缺乏認識，對於相關症狀並不了解，「我這樣做不僅是為了我自己，也是為了所有正在和這種毀滅性疾病做鬥爭的人」。

報導指出，40歲以下成人及兒童因腦瘤死亡的人數，比任何癌症都還要更多，但對於腦瘤的研究卻遠遠不夠，因此腦瘤研究中心（Brain Tumour Research）社區發展經理馬修（Matthew Price）向芬恩表達感謝，「與其他許多癌症不同，腦瘤可能在任何時候影響任何人，但我們對發生的原因了解過少，這就是『增加研究資金』至關重要的原因」。