俄羅斯總統普丁將在5月9日勝利日上傳遞什麼訊息？

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）7日表示，俄羅斯總統普丁認為自己承受不起輸掉烏克蘭戰爭，堅信加碼攻擊烏克蘭能取得一些進展。他也警告俄烏戰事並未削弱北京奪台決心，但可能影響了北京在何時、以及如何奪台的盤算。

綜合美媒AXIOS、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國CIA局長伯恩斯7日在《金融時報》（Financial Times）主辦的會議上表示，普丁現在的心態是認為自己承受不起輸掉烏克蘭戰爭，認定「加碼」對烏克蘭的攻擊能讓他取得一些進展。

伯恩斯警告，俄軍現在聚焦烏克蘭東部及南部的第二階段行動，至少會和第一階段行動同樣危險，甚至風險更大，他認為普丁在第二階段行動中下了很大的賭注，並且可能從第一階段行動的失敗經驗中習得教訓。

伯恩斯也提到俄烏戰爭後的俄中關係，認為不應該低估大陸國家主席習近平對普丁的夥伴關係承諾。不過他也認為過去10周戰事可能讓北京嚐到「痛苦經歷」，北京可能因為與普丁的殘暴戰爭聯繫在一起而聲譽受損感到「不安」。

他也警告國際社會對俄羅斯的制裁、譴責並不會影響北京奪下台灣的決心，但烏克蘭的頑強抵抗、西方的協調援助，可能影響了北京有關「如何及何時」奪台的盤算。

他認為北京可能對俄軍的拙劣表現、烏克蘭全國上下的頑強抵抗、以及西方對烏克蘭的大力軍援感到「驚訝」，對跨大西洋聯盟聯手讓俄羅斯付出經濟代價感到震驚，以及普丁反而趨使歐洲、美國更加團結的事實感到不安。