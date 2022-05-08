「北一女神」蔡瑞雪上月宣布確診新冠肺炎，沒想到她才康復，蔡瑞雪昨（7日）深夜就在IG限時動態透露就醫訊息，原來蔡瑞雪因假睫毛的膠水流到眼球有刺痛感，而到眼科報到，蔡瑞雪的眼睛還有些小傷口，她也藉此經驗呼籲：「大家千萬要小心」。

蔡瑞雪昨深夜在IG限時動態透露，她不小心把貼假睫毛的膠水流到眼球，蔡瑞雪表示：「一開始刺痛，用生理食鹽水衝（沖），然後去看眼科，幸好沒事」，不過蔡瑞雪眼睛還是有一點小傷口，且眼睛有異物感，但她仍報平安表示沒事，同時，她也藉由自己的經驗呼籲：「大家千萬要小心」。

蔡瑞雪IG限時動態全文。（圖／取材自蔡瑞雪Instagram）

其實，蔡瑞雪上個月因鼻塞、喉嚨緊和胸悶症狀，快篩陽性後，到醫院做PCR呈現陽性，蔡瑞雪事後PO影片分享確診新冠肺炎的過程和症狀，她表示第一天像感冒會咳嗽、喉嚨痛，第二天喉嚨有一點刺痛感，有淡黃色的痰，還會伴隨著頭痛、全身發熱、冒汗，直到第三天喉嚨是「超級無敵痛」，蔡瑞雪形容像是喝了一整杯熱開水，整個喉嚨燒起來，第四天則是頭痛，甚至痛到耳朵周圍，就連吞口水也就很煎熬。

所幸，蔡瑞雪經過休息後終於康復，她還提到確診後身體的驚人變化：「食量變成比平常大5倍，超級無敵餓」，蔡瑞雪透露自己一直進食，半夜還爬起來叫外賣，狂吃後直接倒頭就睡。