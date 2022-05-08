澎湖白沙國中校長葉天文總是在想，島上沒有小7，沒有書局、加油站、洗衣店，怎麼樣才能留住老師？最後他終於想出辦法，並付諸施行，近7年來，不管是正式老師或代理老師都維持穩定，他也被教育部選為教育家人物典範。

「老師，明年你會不會回來？」這句電影台詞，在澎湖離島學校幾乎年年上演。因為在這裡，老師幾乎都是第一年開始教書的初任教師或代理老師，今年在，不代表明年還願意留下來，學生們總是滿懷期待又落空，學習也無法連貫。

「離島已經夠『偏』了，我出生自特殊偏遠地區，二級離島七美。」葉天文在從成大歷史系畢業，取得師大教育學程後，以第一志願的成績卻選擇回鄉服務，跑回自己的家鄉澎湖，先後服務過將澳、白沙等7所國中，從老師、導師、各處室組長和主任、代理校長，一路做到校長。

然而，要吸引教育工作者投入偏鄉離島教育，不能單靠熱情與理念，老師來離島教書，生活上往往會產生許多問題，必須協助他們一一克服。

「首先得面對交通的不便。」葉天文過去在將澳國中擔任校長時，外地老師必須先從馬公搭船到望安島，再搭接駁船到將軍島，然後還得坐車，全程歷經1個多小時才能抵達將澳國中。光用想的，熱情就消磨殆盡了。

然後，島上沒有小7，沒有書局、加油站、洗衣店，生活不便怎麼解決？葉天文申請宿舍改善經費，把老師宿舍打造成五星級飯店規模，新床組、新家具、安裝網路、第四台……往返輪船渡口，都有高級休旅車專車接送，「簡單講，飯店有的我們都有。」

學校更請來煮飯阿姨，讓老師下班就有熱騰騰的飯菜可用；平時安排撿貝類、採紫菜，比在家還溫馨；葉天文則細心調整排課時間，讓台灣來的老師，周末假期能夠提前回家。

為緩解老師負擔，2014年起葉天文積極爭取在台灣服務多年想介聘返鄉的正式老師、公費生及偏鄉訪問教師名額，過去正式老師不及4成的將澳國中，在他的努力下，已逐年提升正式教師比率，代理老師也願意繼續留下來服務，至今7年了幾乎都沒離開。