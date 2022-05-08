日本傑尼斯男團「SixTONES」中的24歲成員森本慎太郎，出道時便以帥氣又俊俏的外表以及陽光形象受到大批粉絲愛戴，之後他也開始在電影、電視劇及綜藝節目獲得演出，人氣不斷攀升。但近日卻傳出他在拍攝富士電視台全新戲劇的武打動作戲時，遭對手演員打斷鼻樑，緊急送往醫院治療，嚇壞現場所有工作人員。

根據日本媒體的報導，目前正在趕拍富士電視台全新戲劇《難破MG5》的森本慎太郎，在本月6日拍攝動作戲時，不小心被對手演員擊中鼻子，嚇壞現場所有工作人員緊急將他送往醫院檢查，醫生發現他鼻骨被打到骨折後趕緊為他治療，電視台也為此特別發表道歉聲明，承擔森本慎太郎所有的治療費用直到復原為止，也承諾未來會更注意片場的拍攝安全措施，而消息一出後，不少粉絲紛紛留言關心，相當擔心森本慎太郎的狀況。

但知情人士透露，森本慎太郎其實在事發當下沒有感到特別疼痛，臉部也沒有明顯腫脹，因此包紮完成後他便回到片場，繼續完成原訂的拍攝行程，森本慎太郎還為了避免粉絲過度擔心，事後透過部落格表示「讓大家擔心了，但我很好也很健康，明天一樣會好好出席演唱會，請各位放心」，7、8日兩天也正常出席SixTONES的演唱會，令不少網友忍不住大讚他的敬業精神。