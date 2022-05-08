酒客凌晨與友起口角互嗆 民眾聽叫罵聲嚇壞急報警

母親節別讓媽媽擔心！台中市北區台灣大道上8日凌晨近3時，一家餐酒館傳出民眾聚集吵架，警方獲報後，立即調派文正派出所及其他優勢警力馳援現場，經了解為相識的6名友人，疑因酒後起口角爭執，經警方到場盤查嚇阻並抄登資料後，6人都自行離去，警方並勸導民眾需遵守防疫相關規定，將口罩戴好戴滿。

警察局第二分局8日凌晨2時48分許接獲民眾報案，表示北區台灣大道上一家餐酒館前，多名民眾聚集吵架，很多民眾在睡夢中，聽到激烈互相叫陣聲音被吵醒，趕緊報案。

文正派出所及其他優勢警力馳援現場，經了解係相識的6名友人，疑因酒後起口角爭執，經警方到場盤查嚇阻並抄登資料後，6人看到員警到場，火氣、酒意消一半，都自行離去。

第二分局文正派出所副所長彭韋翰表示，27歲吳男與隔壁桌的酒客29歲張男為相識友人，疑因酒後失言，兩人引發口角爭執互嗆，與吳男同桌4名友人則在旁勸架，警方到場查處，雙方確實為酒後口角紛爭，無其他違法行為，警方持續加強周邊巡邏，防範衍生事端。

警第二分局分局長陳家銘呼籲，民眾切勿飲酒藉故滋生事端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，任何脫序行為均強勢執法，以維護市民大眾安全。

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