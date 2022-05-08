民進黨台北市議員鍾佩玲今於臉書證實自己確診，實施居家照護中。目前已累計9名北市議員染疫。

鍾佩玲說，今年母親節真是不平靜，同住家人出現發燒、咳嗽症狀，一同快篩及PCR篩檢後，結果確定為陽性。

鍾佩玲表示，她屬於無症狀患者，辦公室同仁也都即時進行快篩及分流上班，一切依照規定處理，希望大家都能健健康康，平平安安的度過這波疫情。

台北市議員黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳、侯漢廷、王欣儀、陳永德、林世宗、鍾佩玲接連確診，已有9名議員染疫。