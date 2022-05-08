北市議員鍾佩玲自爆確診 累計9議員染疫 10:192022/05/08 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市議員鍾佩玲確診。（摘自鍾佩玲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨台北市議員鍾佩玲今於臉書證實自己確診，實施居家照護中。目前已累計9名北市議員染疫。 鍾佩玲說，今年母親節真是不平靜，同住家人出現發燒、咳嗽症狀，一同快篩及PCR篩檢後，結果確定為陽性。 鍾佩玲表示，她屬於無症狀患者，辦公室同仁也都即時進行快篩及分流上班，一切依照規定處理，希望大家都能健健康康，平平安安的度過這波疫情。 台北市議員黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳、侯漢廷、王欣儀、陳永德、林世宗、鍾佩玲接連確診，已有9名議員染疫。 花蓮辦疫苗巡迴站 宜蘭加設篩檢站 高市議員確診首例 黃捷證實PCR陽性「喉嚨蠻痛」 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #鍾佩玲 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市國中小 線上教學壓力測試 04:102022/05/08 地方新聞 農民染疫列職災 農職保給付5504元 04:102022/05/08 生活新聞 蔣萬安確診 表態參選至少等月底 04:102022/05/08 政治要聞 防疫新制今上路 這類人取消電子圍籬 5大QA一次看 08:292022/05/08 生活 匡列新制 保險業鬆口氣壓力解 04:102022/05/08 財經焦點 台本島確診全破千僅「這縣市」除外 原因曝光網：其實不意外 00:452022/05/08 生活 洪榮宏快篩陽急做PCR 陳昊森自主隔離 04:102022/05/08 娛樂新聞 快篩陽視同確診 侯：512晚了點 04:102022/05/08 生活新聞 醫護人力吃緊 台大失守求救 04:102022/05/08 生活新聞 退團潮湧現 澎湖花火節擬延期 04:102022/05/08 地方新聞 一劑難求 林右昌怒轟實名制 黃珊珊：等同棄守 04:102022/05/08 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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