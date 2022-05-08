今年5月對很多人來說運勢都是不錯的，塔羅牌老師艾菲爾分享，牡羊、金牛、天蠍、摩羯、巨蟹，雙魚，人生即將迎來一個好的轉折，或許在此之前霉運不斷，但是接下來一定有許多好事會發生。

▍牡羊座

五月木星移座到你的命宮，同時更有金星及火星接連進駐，原本就樂觀自信的你，迎來了天時地利人和的時刻，開拓了新的人際圈、甚至打入圈子的核心並且握有發言權，在職場上大家的目光焦點都在你身上。

新的人際圈也意味著新的關係降臨，如果有機會參加認識新朋友的聚會，建議可以好好的打扮一番，同時，你有機會就此打下新的項目，爭取到資金挹注、自行創業也有金援資助、轉調新的單位或升職加薪都不會讓你失望，讓你一時之間被滿滿財氣淹沒，在睡夢中都是笑嘻嘻的好心情。

▍金牛座

五月是屬於金牛座的生日月，金星也在此時回歸到你的命宮，加上日月蝕象的能量，讓你的應變能力突飛猛進，用超越以往的表現展現出絕佳的工作能力、徹底發揮你的才能，讓主管、同事們刮目相看。

而正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持、需要的資源也能透過人脈送到你手上，為你帶來不少成就感，同時，實質上的薪資收入、業績獎金也是能夠摸得到的，自行創業的人可以透過自身的才能為自己賺進屬於你的大筆財富。建議學著享受當下，懷抱珍惜、感恩的心，你的好運將會持續、不間斷的報到。

▍天蠍座

五月木星、海王星與火星連動到天蠍滿月日蝕，你會發現你的身邊逐漸的有好事在發生。工作上有升遷、加薪的好機會、或是轉調到你心儀已久的部門單位，更可喜的是，說不定會發生夢寐以求的公司，給予你高薪跳槽的絕佳提議。

若你大膽一些提出自己研究已久的項目，不但可以說服他人認同你，也會有大人物出面為你支持。另外，有機會重逢舊愛、或是從舊識、老朋友當中遇見適合你的關係。單身的你或許能認出你的真愛，有伴的你，另一半會對你加倍的好，想要孩子的話努力一些，說不定就此開啟人生新的篇章。

▍摩羯座

五月金牛日蝕落在摩羯座的第五宮，加上金星與木星也參與到日蝕能量裡，你將迎來人財兩得的美好時刻。你的偏財運有如雨後春筍般不停地冒出來，有可能獲得來自親人致贈的房產、另一半給的家用、他人歸還的欠款、投資項目有不俗的進帳。

單身的你，有家人與閨蜜熱心為你介紹對象，對方的條件、外表也許不是完全符合你的標準，卻有一種吸引你的魔力。或是你很有機會與過往的對象、你心儀過的人重新熱絡起來，舊時的美好回憶總是在你倆心頭縈繞，使你們開始回顧過往自己不夠成熟的地方，期盼能夠舊情復燃，並且創造不一樣的結局。

▍巨蟹座

五月金牛新月落在巨蟹座的友誼宮位，也有金木合相在遷徙宮位，在過去的一段時間裡，你的人際關係與感情，牽扯到秘密、事業、甚至金錢，讓你疲累不堪，好在趁著這波能量，你會開始有所覺察，只要你堅定地表達自身立場與情感，能建立起屬於你的安全感。

你不但可以打破過往待人處事的窠臼，人際方面人緣滿滿，就連跨國的事務也有貴人出面幫助。如果你有經營網路、出書等經驗，個性溫柔細膩的你可以用過去的經驗，為他人指點迷津、給予方向，你的生活在心靈與財富方面都越來越富足。更加可喜的是，你有可能得以安排一場久違的海外旅行，當然，還是得先考量疫情。

▍雙魚座

五月木星換座到雙魚座的財帛宮位，為你帶來好事成雙的高漲財氣，這段期間，你會感到前所未有的放鬆與寧靜，腦袋中有源源不絕的創意與靈感，不妨回頭檢視過去未被採納的提案或創意、或是有新的邀約上門不要一下就拒絕，你會對此產生新的想法，而這些邀約以及創意提案，很有可能為你帶來你未曾預料過的薪資調幅、分紅獎金、權利金、獲得創業的資源與資金。

記得身上隨時帶著紙筆、或是在手機裡下載好用的語音及筆記軟件，小心靈感爆棚創作力大發，橫空出世的作品以及想法就此誕生，在這段期間你是是自帶財富的吸金體質，金錢一直守候相隨，有時間請繼續學習進修，或是旅行開闊眼界，未來，你會感激現在你做的所有努力。