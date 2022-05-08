台灣疫情狂燒，演藝圈藝人上工前都會先進行快篩，今（8日）傳出藝人Sandy吳姍儒快篩確診，而近期的工作也只能緊急喊卡。

台灣近期連日破萬確診，今8日藝人Sandy吳姍儒也快篩確診，一早在FB寫下「今天本來要錄影，這陣子大家都很謹慎，每一場工作前一天都有快篩，沒想到剛剛起床快篩陽性。心裡非常非常自責，接下來三天的工作對我來說都非常重要，為了不要有任何感染機會，已經整整三天沒有出門⋯居然還是中標（鏢）。」

吳姍儒透露「沒有想要讓各位驚慌，實在沒辦法，只好暫停所有工作。影響到接連三天節目工作，非常非常抱歉，影響大家無法順利錄影。現在團隊已經緊急措施安排好，我正跟先生去醫院PCR，接下來會在家好好閉關。」

Sandy經紀人表示：「Sandy每天都有快篩的習慣，昨天有篩是陰性的，今天早上覺得喉嚨癢癢不太舒服 早上又做了一次快篩 發現兩條線 ，現在趕去醫院做pcr，對於接下來3天的工作取消，還有對於製作單位與工作人員感到很抱歉。」