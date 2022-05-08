西港機車疑自撞分隔島噴飛，兩名20歲男女傷重不治。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

今天為母親節，台南市西港區中山路早上近6時發生一輛機車自撞中央分隔島車禍，疑似雙載的2名20歲男女撞飛倒地，傷勢嚴重，血流滿地，消防人員到場時，兩人已無生命跡象，送醫急救後仍不治。

台南市消防局早上5點46分獲報後，派西港、安定分隊3車6人前往救援，到場時發現兩人已OHCA，20歲男傷者全身多處骨折變形，送佳里奇美醫院急救；同樣20歲的女性傷者後腦大出血左大腿骨折，送安南醫院急救，兩人最後皆不幸死亡，詳細車禍肇事原因由員警調查。