悲傷母親節！台南20歲男女騎車雙載 自撞分隔島身亡 10:272022/05/08 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西港機車疑自撞分隔島噴飛，兩名20歲男女傷重不治。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西港機車疑自撞分隔島噴飛，兩名20歲男女傷重不治。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 今天為母親節，台南市西港區中山路早上近6時發生一輛機車自撞中央分隔島車禍，疑似雙載的2名20歲男女撞飛倒地，傷勢嚴重，血流滿地，消防人員到場時，兩人已無生命跡象，送醫急救後仍不治。 台南市消防局早上5點46分獲報後，派西港、安定分隊3車6人前往救援，到場時發現兩人已OHCA，20歲男傷者全身多處骨折變形，送佳里奇美醫院急救；同樣20歲的女性傷者後腦大出血左大腿骨折，送安南醫院急救，兩人最後皆不幸死亡，詳細車禍肇事原因由員警調查。 詐欺通緝犯藍髮太高調 騎車外出遭警一眼認出送辦 年輕駕駛失控連撞6車 路邊抽菸8旬翁無辜遭波及 #台南市 #西港區 #機車 #自撞 #分隔島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 77歲老翁開車遭當街狂毆 男辯「被逼車」揮拳往他死裡打 21:252022/05/06 社會 民代爭取設置機車路考練習場 地盡其利造福機車族 13:222022/05/05 寶島 娃娃掛滿外送機車 他怒斥「左轉燈被擋」網搖頭：別害人 18:002022/05/05 社會 熊仔「車禍現場」慘遭撞擊 高空墜落烈火焚身觸目驚心 15:152022/05/06 娛樂 貨車擦撞翻覆 國1湖口路段化學藥劑滲漏 09:332022/05/06 社會 摔車骨折怪路面油漬害打滑 國賠50萬遭駁回 15:392022/05/05 社會 北市男酒駕出車禍 機車噴飛波及路邊警車遭逮 16:012022/05/06 社會 機車拖吊數量5年來直直落 他揭密原因是這個 13:032022/05/05 生活 機車暗夜故障警助推車 民眾PO網讚：超帥的背影 14:372022/05/06 社會 縱火報復 養羊房客裝沒事買泡麵 04:102022/05/07 社會新聞 機車雨中撞牛 騎士不治 04:102022/05/05 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。