新北一名懷孕30週孕婦4日高燒確診收治醫院，6日上午昏迷，剖腹搶救胎兒無效，隔天凌晨孕婦也過世，造成一屍兩命的悲劇。疫情指揮中心昨指出，初判孕婦死因為肺動脈栓塞，也可能合併新冠病毒感染，台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和解釋，孕婦是容易血栓、確診重症的族群，當出現呼吸急促、發燒、胎動減少、腹痛4症狀，就要送醫急救。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日指出，該名孕婦過去有氣喘和貧血病史，懷孕30周，3月接種過1劑BNT疫苗，5月4日出現發燒、咳嗽，到醫院採檢陽性並立即住院，以瑞德西韋治療。他坦言這名孕婦病程進展快速，腹中胎兒狀況也不穩定，6日緊急剖腹並轉加護病房，仍救不回胎兒，隔天孕婦也病逝，初步研判死因為急性肺動脈栓塞，也可能合併新冠病毒感染，還在分析中。

據《ETtoday新聞雲》報導，洪泰和分析，孕婦血液較濃稠，久坐或久站都容易導致血栓，而肺動脈栓塞則十分罕見，且致死率很高，當脫落斑塊透過血液循環到肺部，卡在動脈血管，造成肺動脈高壓，心臟功能失調、無法運作，導致孕婦缺氧，胎盤也無法供應養分給胎兒，未及時搶救很容易一屍兩命。

洪泰和指出，孕婦是新冠肺炎重症高風險族群，尤其是本身有糖尿病、高血壓、腎臟病、內科自體免疫疾病與子癲前症者，更要特別留意身體狀況，若出現呼吸急促、發燒、胎動減少、腹痛4症狀，就要送醫或看醫生，同時呼籲孕婦打滿3劑疫苗，抗體透過胎盤傳給胎兒，能提供被動式保護。