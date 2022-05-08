今天是母親節，副總統賴清德和美國在台協會處長孫曉雅今天分別祝福所有媽媽們「母親節快樂」，賴清德表示，防疫期間，媽媽們辛苦了，「我們會繼續努力，全力減少大家的照顧負擔」。孫曉雅則提醒民眾，跟媽媽見上一面，或者撥通電話給她。

賴清德今天在臉書表示，這陣子，疫情打亂了每個家庭的生活步調，許多媽媽焦慮於孩子上學的健康風險，也有媽媽為停課的照顧問題而感到煩惱。防疫期間，他要和所有貼心呵護家人的媽媽們說聲：「您們辛苦了！」

他說，在邁向正常生活的路上，每位媽媽，都是台灣不可或缺的角色。因為有他們在第一線醫院、藥局、防疫前線，以及每一個工作崗位上的勇敢付出，才用溫柔與堅定守護了家庭，成為了台灣防疫最重要的靠山。

為了守護孩子的健康，也給家長更多照顧支持，賴清德指出，政府提供三大防疫支援：開放6-11歲接種疫苗；家長可請防疫照顧假；可申請千元防疫補償金。

許多防疫措施，對於肩負照顧責任的家長們，難免造成不便，他也謝謝大家的理解與配合。「我們會繼續努力，全力減少大家的照顧負擔。謝謝全天下所有媽媽，祝母親節快樂，天天平安、健康！」

孫曉雅也在臉書表示，「母親節快樂！」她說，堅定不移的親情，是美國跟台灣人民共同的價值。祝福所有的母親、祖母、繼母、養母都能夠與家人親友共度美好佳節，「不管是親自跟媽媽見上一面，或者撥通電話給她，願你在這一天感受到溫馨的愛並留下美好回憶。」