2022湯優盃羽球團體8日登場，中華女子羽球隊小組賽首戰西班牙，「無敵艦隊」並未派出馬琳（Carolina Marin），因此中華隊世界第2戴資穎首點單打迎戰世界第44名阿爾蘇蔓迪（Clara Azurmendi），小戴輕鬆以21比5、21比14旗開得勝。

這是戴資穎第一次和阿爾蘇蔓迪在BWF賽事對戰，第1局小戴很快拉開差距，早早取得11比3絕對優勢，不到10分鐘就收下首局；第2局換邊後小戴重新適應風向，一開始雙方分數接近，小戴也曾分數落後，不過中斷一波連續得分後，小戴再次稍微拉開到安全分差，25分鐘就鎖定勝利。

4月30日才完成歐錦賽女單空前6連霸的西班牙名將馬琳，有在本屆優霸盃西班牙隊參賽名單中，不過首場對中華隊並未出賽，也讓球迷相當驚訝。

本屆湯優盃中華女子羽球隊由戴資穎領銜，加上許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰等杭州亞運女團班底選手，小組賽和上屆冠軍中國大陸、西班牙及澳洲同組。