上海：目前未發現傳播力更強的新冠病毒變異株 10:412022/05/08 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 相關負責人指出，上海目前未發現傳播力更強的新冠病毒變異株。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（8日）上午上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，相關負責人指出，上海目前未發現傳播力更強的新冠病毒變異株。 上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，將繼續開展基於三區劃分的「抗原＋核酸」組合篩查。 趙丹丹表示，為確保「不漏一戶，不落一人」，將展開「掃街、掃樓、敲門」，加強對企業、工地、沿街店鋪、公寓樓、商務樓、旅店、社會流動人員的排查，並對應檢未檢人員的健康碼賦黃碼。 台東縣今＋261例 2養護機構爆發群聚感染 台南某幼兒園隱匿疫情 黃偉哲：將重罰 #新冠肺炎 #大陸 #未發現 #傳播力 #更強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫新制今上路 這類人取消電子圍籬 5大QA一次看 08:292022/05/08 生活 上海6日新增4214例 老舊社區仍是受感染者較多 12:132022/05/07 兩岸 林育羣快篩陽性衝醫院PCR檢測 曝7大症狀「呼吸不順狂吸氧氣瓶」 08:052022/05/07 娛樂 北市議員鍾佩玲自爆確診 累計9議員染疫 10:192022/05/08 政治 李燕確診半個月痊癒 上工曬街拍照揭「驚人後遺症」 08:402022/05/08 娛樂 上海防疫專家在《刺胳針 》談上海應對新冠疫情 18:532022/05/07 兩岸 有保農職保 因農業工作確診可請領9632元 09:072022/05/07 生活 確診停課新標準明起上路 新北教育局：配合調整 16:202022/05/07 生活 台南＋1352 黃偉哲：疫情還沒到高峰 保留經濟元氣 14:272022/05/07 生活 國民黨也傳疫情 黨副發言人周四確診、朱立倫快篩陰性 22:162022/05/07 政治 打疫苗後有泡泡尿當心 4症狀恐是腎臟併發症 05:122022/05/08 健康 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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