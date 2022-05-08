今（8日）上午上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，相關負責人指出，上海目前未發現傳播力更強的新冠病毒變異株。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，將繼續開展基於三區劃分的「抗原＋核酸」組合篩查。

趙丹丹表示，為確保「不漏一戶，不落一人」，將展開「掃街、掃樓、敲門」，加強對企業、工地、沿街店鋪、公寓樓、商務樓、旅店、社會流動人員的排查，並對應檢未檢人員的健康碼賦黃碼。