為發揚無私大愛奉獻精神，並提升林口地區緊急救護品質，蔡榮傳先生捐贈新北市政府消防局第二救災救護大隊林口分隊高頂救護車1輛，今（8）日上午9時於林口分隊辦理救護車捐贈典禮，由局長黃德清受贈並回贈感謝狀。

蔡榮傳先生為完成其妻子遺願，贈予林口分隊高頂救護車1輛，提升林口區緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患。(新北市消防局提供)

蔡榮傳先生從事教育服務事業，曾任嘉寶國小教師教書育人，早年其妻子蔡林双女女士常在課後無償幫助貧困學生並照料餐飲，深獲學生愛戴；待蔡榮傳先生退休後，兩人持續投身地方公益，為鄉里服務。蔡林双女女士生前有感近年緊急救護需求量日增，一直有回饋社會且完成服務人群之願，蔡榮傳先生為完成其妻子遺願，遂贈予本局林口分隊高頂救護車1輛，提升林口區緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患。

蔡榮傳先生為完成其妻子遺願，贈予林口分隊高頂救護車1輛，提升林口區緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患。(新北市消防局提供)

本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動心臟電擊去顫器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組及血氧濃度分析儀等高階救護設備，透過提升緊急救護資源的方式，為林口區居民安全盡一份心力，亦使救護同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。

消防局長黃德清表示政府資源有限，但民力無窮，感謝蔡榮傳先生為完成妻子之遺願，無私奉獻捐贈高頂救護車，為林口地區市民提供精良的救護車輛設備器材，進而提升緊急救護服務品質，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。