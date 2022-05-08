知名八點檔女星陳仙梅出道多年，2002年以電視劇「世間路」一舉成名，除此以外，其中最讓人津津樂道的就是她與攝影師老公「印地安」的愛情故事。2014年，她不顧媽媽反對，閃嫁給印地安，把眾人都嚇了一跳。陳仙梅憶起當年，她表示媽媽一直很希望她嫁入豪門，當時帶回去給媽媽看的每一任男友她都不滿意，她嘗試和媽媽喜歡的富商接觸，卻始終無法勉強自己和沒感覺的人交往。她也曾徬徨無助，直到遇到現在的老公印地安，讓她了解到這就是她想要的人，決定「先上車後補票」，不顧一切賭上人生，而後證明她當年的叛逆是對的，如今她與印第安也有兩個可愛的兒子，Ryder和Mason。

陳仙梅出門踏青。（圖／陳仙梅臉書）

陳仙梅近日也在臉書放閃，她表示自己和老公常去露營，她的行程不是在拍戲就是去露營，而最近老公找她一起去桃園露營，她想說反正拍戲地點在林口，離桃園也很近，就欣然同意了，沒想到露營地點超級遠，居然在復興鄉巴陵，最後老公為了載她到錄影棚拍戲，花了整整兩小時開山路，再開了兩小時回去營區。老公的貼心行為狠狠打臉了當年不看好的眾人，大嘆「完全是真愛無誤！」

陳仙梅與兩位兒子。（圖／陳仙梅臉書）

而媽媽現在也改變了當初強烈反對的態度，因為老公在婚後就不斷以實際行為打動岳母的心，不但家事一手包辦，主動照顧兩個兒子，還從不動陳仙梅的錢，一個月最高近30萬的支出都是由老公全額包辦，把她當小公主一樣放在手心上寵。面對外界質疑的眼光，陳仙梅表示，「我不嫁豪門，也不是嫁最好，但嫁了一個可以一起過生活、過日子的人」，她十分感謝當年叛逆的決定，才能擁有現在平凡的幸福。