陶子用理性溝通的方式去教育孩子。（陳俊吉攝）

陶子（左二）與李李仁（右）一家四口感情緊密。（摘自臉書）

陶晶瑩（陶子）與李李仁結婚17年，育有1女「荳荳」和1子「李小龍」。今天是母親節，陶子昨分享李李仁獻上白玫瑰、藍色繡球花，並叮嚀店家要「含苞待放」的，令陶晶瑩甜喊：「每次收到花，仍然覺得被寵愛。」但其實陶子日前接受本報專訪時也透露老公的貼心之舉，母親節如同情人節般「好浪漫」。

陶子說前陣子參加朋友生日趴時，經過一家賣戒指的店，心想也不是銀樓，當她問老闆價錢時，竟然一個要價20萬，她問有沒有便宜一點的，老闆問她預算多少，她回「2800元」，一旁的友人笑虧她竟想在這個店買平價戒指。

陶子把這趣事告訴老公，沒想到「寵妻魔人」李李仁聽了第一個闖進腦海的念頭，就是問她「想要什麼母親節禮物，要不要買個讚石」？她回：「不用，謝謝，我是看好玩的。」不過，陶子喜歡旅行，等疫情解除之後，李李仁答應要帶她遊走世界各地，「我之前看了部紀錄片，覺得雲南好漂亮，想去世界各地走走。」

陶子昨在臉書分享老公、兒子送她的母親節禮物，令她感動不已。（摘自臉書）

因荳荳目前在美國讀高中，面對女兒不在身邊的第一個母親節，陶子說：「就等她6月回來。」透露會跟女兒透過視訊慶祝，母親節禮物只要女兒寫卡片給她，兒子昨已送上親手繪製帆布袋，「BEST MOM」（最好的媽媽）字母間畫了小桃子的創意，讓她又驚又喜說：「很感動，我抱著那個袋子睡覺。」

談到小孩教育，陶子採「理性溝通法」，認為吼小孩沒用，笑稱如「唐三藏念經」，慢慢地跟他們說，「溝通很累，要講很多話，但比用吼跟強制小孩去做來得有效，溝通過程要讓小孩知道為什麼，他們才懂得去體諒別人。」

跟孩子互動時，她幾乎沒有理智線斷掉的時刻，「我發現我不能發大火，因為聲音會很大。」她說女兒長大後曾對她說：「我記得有一次考不好妳吼我。」才想起女兒小三時，跟女兒講解一個題目花3小時，也做很多類似題，女兒說會了，沒想到考卷拿回家一看，錯的就是那題，但女兒誤會媽媽覺得她分數不高才抓狂，「後來我覺得不能對小孩這樣，他們會更不敢跟你溝通。」

她認為教育兒女要「因材施教」，因為荳荳獨立自主，想學什麼就自動自發去學，但念國中的小龍目前1周只上1堂打鼓課，其餘都是自由時間，但她看兒子除了滑手機、打電動、看動漫以外，還沒發現有其他興趣，「女孩想做什麼自己會安排，但男孩這方面比較被動，所以我也在等我兒子成熟、長大。」

小龍雖每天打電動，不過成績優異，「兒子喜歡在我面前表現得很隨意、很帥，其實他還是會盡學生本分，考試前一天關在房間讀書，課業上有不懂也會上網查」。她問兒子將來是否想出國念書，兒子回一半一半，但有個條件是要媽媽陪他去，「所以如果之後生意穩定做起來，我就陪他去，因為現在都可以視訊會議」，但應該也是1、2年之後的事。

陶子和李李仁結婚17年，感情甜蜜。（摘自臉書）

陶晶瑩的媽媽已過世多年，她說母女有感情深厚的時候，也有心結鬥嘴的時候，媽媽不在了，當然很想念她，所以她經常跟小孩講外婆的故事，「我兒子出生沒多久，媽媽就走了，我告訴兒子，如果外婆還在，你們一定會是好朋友，因為她跟你一樣愛吃、愛說話。」