中央下令醫院專責病床增至3成 柯文哲：別幻想用單一方法解決

中央要求各大醫院增加3成專責病床，台北市長柯文哲8日強調，解決一個複雜問題，不要幻想用單一方法解決，要很多的方法同時上，除了開設「防疫急門診」、預備上呼吸道傳染症的特別急門診，明天起將建立社區醫師系統，他並主張抗病毒藥物從寬使用，快篩陽就給藥，另明天馬偕和婦幼醫院兒童專門急門診會先上路。

柯文哲今赴大安區級關懷中心視察並慰勞同仁，他發現PCR陽性通報延遲、收垃圾問題有待解決，面對中央要求醫院增加3成專責病床，他直言，要處理複雜問題不會用單一方法解決。

柯文哲指出，原則上現在還是快篩陽性的民眾才前往「防疫急門診」，等到快篩劑不夠用，恐怕變成需設立「上呼吸道傳染症的特別急門診」，目前新冠肺炎絕大部分是輕症，但輕症不代表沒有症狀，從這幾天北士科車來速統計數據來看，大部分快篩陽病人還是有90％需要拿藥，有一些症狀包括喉嚨痛、流鼻水，喉嚨痛是很特別病徵，一般以前感冒不會吞口水會痛，雖然沒有到重症還是需要治療，沒地方治療就湧到急診，會把急診擊垮掉，所以要求大醫院設立防疫急門診，把輕症病人處理掉，防止去擠門診。

他表示，大醫院要開始擴床，但愈大的醫院要擴床愈困難，大醫院裡都是較重症病人，要出院不是那麼容易，每個疾病有療程，不能進來1、2天說缺床要求出院，醫院慢慢要降載，沒想像那麼容易，此外，醫院對新冠肺炎進出院標準要嚴格一點，嚴重才可住院，好的差不多就下轉防疫專責旅館。

柯文哲還說，希望從明天開始，看過防疫急門診的病人在家裡，建立一個系統和社區醫師配對，有問題不要再由119送回醫院，盡量讓社區醫療體系透過視訊診療、電話處理掉，明天馬偕和婦幼醫院兒童專門急門診會先上路。

另外，柯文哲主張抗病毒藥物從寬使用，從快篩陽到最後確認有時候要拖到4、5天，早就拖過用藥時間，但快篩陽就給藥，法令、健保、保險很多問題要解決。

柯文哲強調，解決一個複雜問題，不要幻想用單一方法解決，要很多的方法同時上，多管齊下每個都貢獻一些把困難撐過去。