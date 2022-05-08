知名直播主連千毅因發行NFT，遭YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑詐騙，讓連千毅氣炸揚言要邀對方談判，甚至還出動江湖老大來調解，引起外界關注。連千毅出面道歉後，仍繼續開直播工作賣產品，但在7日的直播上他卻突然失控暴走，還粗口飆罵員工及辣妹班底長瀨昆妮，讓長瀨昆妮當場委屈氣哭、離開現場，不少網友更目睹這尷尬的場面。

連千毅在7日晚間的臉書直播中，標題寫下「重大聲明，今晚聊館長」，只見連千毅全程表情凝重不斷解釋自己對這件事情的看法，並強調自己的立場很公正、坦蕩，也要酸民不要為酸而酸、亂潑髒水。但在開播2小時後，他再度看到疑似來自長瀨昆妮粉專的酸民留言鬧場，讓他忍不住怒氣詢問長瀨昆妮並口氣極差的表示「阿你不會封鎖嗎？」，她則傻眼回嘴「你不是叫他們(工作人員)封鎖嗎？」讓連千毅更加不爽，事後經過多重確認此酸民雖與長瀨昆妮無關，連千毅仍火大飆罵工作人員及長瀨昆妮。

連千毅看到粉絲紛紛跳出來護航被無辜牽連的長瀨昆妮，他更忍不住直言都是自己在幫長瀨昆妮帶流量跟人氣「她有這個能力是我連千毅給她的」，最後連千毅看到長瀨昆妮表情大變，還直接趕她離開鏡頭前，讓長瀨昆妮委屈回嗆「我到底做錯什麼啊」，連千毅卻大喊「閉嘴啦」氣得長瀨昆妮甩頭走人(約影片2:27:25)，場面相當尷尬，網友也紛紛留言要連千毅不要動怒，而連千毅則繼續暢談自己的言論，再度引發話題。