知名舞蹈老師KIMIKO林睿君2020年6月成為人妻，與天菜教授王家玄結婚，婚後經常在社群曬恩愛並分享夫妻生活點滴，她昨天(5/7)po文，透露因為分享老公會做家事，而被批評是「不合格的妻子」，她為此發長文反擊，表示不分性別，「沒有一個人是生來都應該做家務雜活的」。

KIMIKO昨天在臉書分享對於做家務的想法，透露原本個性就有點小潔癖，過去對工作及打理生活有著堅持，很常因家務事做不完而沮喪，「發現照顧好自己，其實不是照顧好工作和專業就完成了～根本還有超多生活瑣事待操煩」，而這些瑣事非常消耗生命與時間，「以前以為單身生活的家務量已夠阿雜了，走入婚姻才知道，一個家庭的家務量阿雜度居然沒有天花板」。

但婚後KIMIKO發現自己是「超幸運的樂透得主之一」，因為老公樂於包辦大部分家務事，但仍常感到規劃趕不上變化，常常每天正經事還來不及完成，「待做的事情還沒打勾，一天就結束了。然後一回到家發現大部分家務瑣事都被遺漏掉」，終於能體會之前跟媽媽通話問她今天在忙什麼時，媽媽為何常說：「不知道～每天一睜眼，一天就過去了」。

而近來KIMIKO在社群分享夫妻日常，曾分享老公會做家事，竟然收到一些特定人士私訊批評，表達「家務這種小事不該是男人做的事！妳不合格！沒有勝任一個好妻子的角色！」，且收到的頻率滿高，因此她藉此分享一些想法，「無論男女，沒有一個人是生來就應該做家務雜活的！誰都不能把自己所需，用來維持自我生存的事情一股腦地扔給別人」、「不分性別，沒有一個人是生來都應該做家務雜活的，對方願意拾起只說明瞭他心裏疼你。但不代表任一方有權力這麼要求伴侶必須如此付出」。

至於怎樣是合格老婆？又家務該誰負責？KIMIKO認為這是不同的問題，「王先生願意主動在家務方面大顯身手，那完全是老婆我的大福氣」，而伴侶之間能互相體諒，來自於珍惜彼此；夫妻相處能愉快舒服，心態是關鍵，「王先生對家庭細心付出而又表現出樂在其中的大方態度，真的令我發自內心崇拜，覺得好了不起」，而她給予自己一個重咬的任務，就是任何小事都給予正面回饋，「花心思想出創新滿點的各式誇獎，放上FB表揚大會」，把每天都過得快快樂樂。