最近，有關「IP代理」的黑灰產業鏈在大陸走紅，僅需幾元至十幾元（人民幣，下同）不等，IP屬地就能輕易修改。此前，網路公司公布使用者IP屬地讓不少網紅博主、大V頻頻「人設翻車」，也成了不少人的生意經。

近日，微博、抖音、小紅書等平台上線IP屬地功能，在使用者首頁以及評論區顯示IP屬地。一些海外代購、地域網紅帳號因實際「屬地」翻了車，還有不少帳號因為IP屬地心慌。

隨著IP屬地功能上線，能幫人修改屬地的付費IP代理畸形生意紅火了起來，多個網路平台冒出一批提供代理服務的商家，最低4元（人民幣，下同）就可以提供IP歸屬地修改服務。

據澎湃新聞報導，在多家電商平台搜索「IP代理」、「IP位址」等關鍵字發現，透過代理器非法修改IP屬地已成為許多商家的生財之道，其中，最低價格僅需每天4元，包月僅需10幾元，最高銷量已經超過10萬份。IP屬地可根據個人需要任意更改，可供更改的位址幾乎涵蓋了各大省市。