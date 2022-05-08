Lulu、于子育、曾心梅、蔡家蓁、曾寶儀以音樂感謝母親的付出與支持。（公視提供）

公視自製旗艦音樂綜藝節目《姐妹們的音樂萬萬歲》於母親節今（8日）晚9點播出，特別安排《媽媽，我愛你！》主題，邀請金曲歌后曾心梅、國民媽媽于子育、新生代歌手蔡家蓁，與主持人曾寶儀、Lulu（黃路梓茵）聊聊自己跟媽媽的故事，如何受到媽媽的影響，踏上歌唱這條路，也會精心挑選雋永的經典歌曲獻給媽媽。主持人曾寶儀說：「感謝媽媽18歲勇敢生下我，那真的是很勇敢的事。」

曾寶儀在三歲父母離異，爺爺、奶奶從香港移居臺灣一手將她帶大，給她無止盡的愛、教養，以及很多的支持，但是，父母無法陪伴身旁跟她一起成長，難免有些遺憾，直到18 歲、到了寶媽生她的年紀，突然想到自問自己：「我18歲，有沒有勇氣生一個小孩？」答案是：「沒有！」心中想著：「我要唸大學，我還有美好的人生，我可能無法去承載另一個生命，這才知道我媽媽有多勇敢！」

母女關係一直是女性成長過程中最重要的議題之一，如果要送給寶媽禮物，曾寶儀很想跟媽媽說：「妳可以不用再當寶媽了，或者是其他人的太太而已，我希望接下來，妳就好好的當王美華，做好獨一無二的妳自己！」

這集來賓與主持人都沒有當媽的經驗，但是年齡相近曾心梅、于子育、曾寶儀，聊起媽媽經特別有感。曾心梅說，許多媽媽並不是準備好才去當媽媽的，而是生下後擁有一份責任，才開始變成熟變長大；許多女性沒有當媽媽，但是到了那個年紀，在環境、教養影響下，自然而然成熟、有智慧。

于子育也回應，年紀到了、懂得換位思考，「慢慢地就『俱生慧』」曾心梅接著說。于子育也分享，在《俗女養成記2》最後一集中，讓許多媽媽熱淚盈眶的那場陳嘉玲生產戲。當吳秀琴（于子育飾）看到女兒陳陳嘉玲在產房中痛到歇斯底里，嚷著不要生，她走進來為陳嘉玲打氣，說著：「你很勇敢、你也很堅強。你現在要做媽媽了，要像個大人一樣！妳要承受這個當媽媽的酸、甜、苦、辣…」她淡淡的把它講完，出來跟導演嚴藝文說：「糟糕！我覺得我那太冷靜了。」嚴藝文說：「我就是要這個，超好…好感人！」讓于子育不安的情緒瞬間放下。

Lulu說，在座每位歌手的媽媽都是最好的星探，發掘女兒的歌唱天份，她媽媽也很早就發現她的演藝天份，她還自爆，以前家人還會扛著大台的專業攝影機，幫她拍了許多小時候的搞笑影片，現在看還是回味無窮。