廖姓警員右手中指及無名指遭咬傷，送醫包紮治療後已無大礙。（警方提供）

台中1楊姓男子（49歲）昨（7）日北上出差，因借宿友人家，所以將飼養的米克斯犬暫時綁在路邊機車的後方手把處，導致深夜狗吠妨害安寧，新北市新莊警分局丹鳳派出所警員前往處理時，因為犬隻疑似受到驚嚇攻擊警員，導致警員右手中指及無名指遭咬傷，不過送往醫院清理傷口、敷藥後已無大礙。

昨天凌晨4時許，新北市動保處接獲民眾通報，稱新莊雙鳳路某巷內，有犬隻深夜吠叫妨害安寧，動保處人員通知警方一同到場協助，丹鳳所廖姓警員獲報後，協同動保處人員到場了解。但當廖員請動保處人員掃描晶片確認飼主身份時，犬隻疑似受到驚嚇，突然攻擊警員，導致其右手中指及無名指遭咬傷。

後來查出該犬隻為1名楊姓男子所飼養，他表示因為北上出差，借宿友人家，所以昨天晚間8時許，才先將狗綁在路邊機車的後把手處，可能因為不見主人太久，才會造成犬隻情緒緊張不斷吠叫，並對陌生的警員出現攻擊行為，飼主也坦承自己的疏失向警方致歉。